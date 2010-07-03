"Увидимся в октагоне": Макгрегор передумал уходить из UFC

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор решил вернуться в спорт через девять дней после ухода. Об этом ирландец написал в Twitter.

В своем посте 30-летний спортсмен заявил, что будет двигаться дальше "вместе с фанатами разных религий и национальностей".

"Религия заставляет людей самосовершенствоваться. Мир един и для всех. Встретимся в октагоне", – написал Макгрегор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.



При этом еще 26 марта боец собирался завершить карьеру и присоединиться к бывшим партнерам уже "на пенсии".

Последний на данный момент бой в MMA Макгрегор провел в октябре прошлого года. Тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул в легком весе. Всего за годы на ринге спортсмен одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

На днях Макгрегор дважды оскорбил Нурмагомедова. Сперва он назвал бывшего соперника крысой, а затем сравнил его жену с полотенцем.

