"Увидимся в октагоне": Макгрегор передумал уходить из UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор решил вернуться в спорт через девять дней после ухода. Об этом ирландец написал в Twitter.

В своем посте 30-летний спортсмен заявил, что будет двигаться дальше "вместе с фанатами разных религий и национальностей".

"Религия заставляет людей самосовершенствоваться. Мир един и для всех. Встретимся в октагоне", – написал Макгрегор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.