Зачем Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

26 марта бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор неожиданно для всех объявил о завершении карьеры. Это произошло не в первый раз – боец уже уходил из спорта, однако затем вернулся и выиграл еще один титул. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, следует ли ждать возвращения Конора и будет ли у него прощальный тур.

Фото: ТАСС/Zuma/Jason Silva

Относиться к заявлению Конора нужно с определенной долей скептицизма. Все-таки ирландский спортсмен уже уходил с арены в апреле 2016 года. Тогда Макгрегор объявил о завершении карьеры при схожих обстоятельствах. За несколько месяцев до своего заявления он проиграл Нейту Диасу, причем это было вообще первое поражение ирландца в рамках UFC.

Фанаты смешанных единоборств хотели реванша, а вместо этого получили пост Макгрегора в Twitter: "Я принял решение уйти [из ММА] молодым. Спасибо всем. Увидимся позже". Однако возвращения Конора пришлось ждать недолго. 19 апреля он написал тот самый твит, а спустя два дня выкатил в Facebook длинную проповедь на тему своей роли в UFC, краткий смысл которой сводился к тому, что вообще-то он никуда не уходит.

Спустя еще полгода, в августе 2016-го, на турнире UFC 202 состоялся реванш Конора Макгрегора и Нейта Диаса. В том поединке ирландец победил решением большинства. Но на этом останавливаться не стал. В ноябре 2016-го Макгрегор стал первым одновременным чемпионом в легком и полулегком весе, победив на UFC 205 Эдди Альвареса. По сути, именно на этот момент и пришелся пик карьеры Конора.

Фото: ТАСС/Zuma/Jason Silva

Все, что было дальше – сплошной бизнес. Конечно, странно так говорить в контексте UFC, главная цель которой – заработать как можно больше денег на красочном шоу до и во время боя, желательно при этом оставшись в легальном поле. Но если раньше у Конора был хотя бы какой-то спортивный интерес, попытка доказать себе и другим свою значимость, то с приходом всемирной славы все это рассеялось, как утренний туман.

Еще до того, как разделаться с Альваресом, Конор заявил о том, что хочет попробовать себя в боксе. Почти сразу пошли слухи про поединок против непобедимого Флойда Мейвезера. В августе 2017 года этот бой действительно состоялся, но со спортивной точки зрения в нем было мало чего увлекательного. Громкое промо, выдуманный конфликт, классический трэштокинг, 100 миллионов долларов гонорара у Мейвезера и 30 – у Макгрегора. А на выходе – скучный поединок, который закончился техническим нокаутом и проигрышем ирландца в десятом раунде.

Почуяв большие деньги (гонорары в UFC в десятки раз скромнее), Конор решил не тратить силы на проходные бои и ждать подходящего соперника. Таким противником оказался чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Между этими бойцами были натянутые отношения (про них можете почитать здесь), что идеально подходило для того, чтобы раскрутить поединок и набить цену. Но даже этот бой Макгрегор использовал в своих коммерческих целях.

На пресс-конференции перед поединком ирландец устроил масштабное промо собственного виски Proper Twelve. Вместо классических пассажей в адрес своего оппонента, Макгрегор предложил выпить стакан виски главе UFC Дане Уайту и самому Хабибу и, казалось бы, потратил больше времени на рассказы про свой бренд, нежели на традиционные оскорбления и обещания разбить противника в пух и прах. И, конечно же, к спорту это вновь не имело никакого отношения.

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Бой против Нурмагомедова Макгрегор проиграл, и, судя по тому, как это случилось, у Конора было гораздо меньше мотивации, чем у Хабиба. Думал ли ирландец о том, чтобы устроить реванш, или потерпел поражение из-за гораздо более плохой физической подготовки и отсутствия особого желания победить – сказать сложно. Но то, что Конор проиграл гораздо меньше, чем выиграл Хабиб – это точно. А если брать финансовую сторону вопроса, то ирландский боец и вовсе оказался в плюсе.

Поэтому нынешний ход Макгрегора не стоит воспринимать иначе, как заявления группы Scorpions об очередном прощальном туре. Это желание набить себе цену, чтобы заработать больше денег. Конор хотел реванша с Хабибом: об этом неоднократно говорил президент UFC Дана Уайт, об этом говорил сам Макгрегор. Поэтому ждем камбэка ирландца на арену. Возможно, не через пару дней, возможно через неделю или месяц. Но он еще вернется.