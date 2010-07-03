Абдурахимов оценил шансы Нурмагомедова на победу в бое с Порье

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Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов не рассматривает Дастина Порье как серьезного противника Хабиба Нурмагомедова.

"Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса – он очень худощав, но Дастин ни разу не перевел его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге. Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всем. Думаю, так и есть", – цитирует RT Абдурахимова.

Поединок Нурмагомедов – Порье состоится в Абу-Даби 7 сентября, этот бой возглавит турнир UFC 242.

Гонорар Нурмагомедову будет в 3-3,5 раза больше, чем за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда Хабиб Нурмагомедов получил два миллиона долларов, соответственно, в этот раз он заработает более шести миллионов.

В последний раз Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландского экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, после чего произошла массовая потасовка.

Российский боец удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

