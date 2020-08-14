Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной карьере в политике после ухода из спорта. Он заявил, что на данный момент не имеет таких планов, передает "Газета.ру".

"Насчет политики у меня нет планов. Как спортсмен, я не закончил. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт. Не думаю, что нужно кресло или кабинет, чтобы помочь окружающим", – сказал боец.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Информация о месте проведения боя пока не приводится. По некоторым данным, поединок может состояться на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

До этого говорилось, что последним соперником Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Как отметил глава UFC Дэйна Уайт, с Нурмагомедовым ранее хотел сразиться Конор Макгрегор, но в июне он заявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.

