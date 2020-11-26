Захарова обвинила администрации соцсетей в политической ангажированности

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российская цифровая дипломатия во время работы сталкивается с усилением цензуры и политической ангажированностью со стороны администрации социальных сетей. С данным заявлением она выступила в своем видеообращении к участникам конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия".

По ее словам, цифровизация информационного пространства позволила общаться с широкой аудиторией напрямую, но в то же время вывела на новый уровень дезинформацию.

"Из-за этого уже обыденным стало разоблачение ложной информации, которая исходит от зарубежных СМИ", – отметила Захарова.

Политическая ангажированность администрации соцсетей является еще одной проблемой, считает она. Дипломат подчеркнула, что в таких условиях приходится работать на "недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции".

При этом Захарова все же считает социальные сети хорошей платформой для распространения объективной информации о России.

"Работа в социальных сетях позволяет стимулировать прямые контакты между странами и приоткрывать границы и между обычными людьми, которые не интересуются политикой", – добавила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ. За ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.