Роскомнадзор возбудил дело против Google за выдачу в поиске запрещенной информации

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Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за выдачу в поиске запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Речь идет о сайтах с порнографическим, экстремистским и суицидальным контентом", – уточнили в ведомстве.

По факту неудаления из поисковой выдачи запрещенных ресурсов Роскомнадзором был составлен акт, на который компания не представила возражений. В связи с этим было возбуждено административное производство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ. За ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.