Назван музыкальный артист десятилетия

Фото: АР/Charles Sykes/Invision
Канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) назвали музыкальным артистом десятилетия. Об этом сообщается на сайте журнала Billboard.
Отмечается, что все пластинки исполнителя, начиная с его студийного альбома Thank Me Later 2010 года, занимали высшие строчки в Billboard 200. Кроме того, отдельные композиции рэпера почти год сохраняли лидирующие позиции в чарте Billboard Hot 100.
В настоящий момент у 34-летнего музыканта имеется 27 наград от Billboard Music Awards – это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент в музыкальной индустрии, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard только 5 раз.
Также в число лучших артистов в период с 2010 по 2020 год вошла американская певица Тейлор Свифт, которой принадлежит рекорд по количеству наград среди женщин – 23 победы на премии Billboard Music Awards.
Ранее сообщалось, что рэпер Дрейк преодолел отметку в 50 миллиардов прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify.
По данным анализа, он первый музыкант в истории, который добился такого результата.
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