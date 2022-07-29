Певица Бейонсе спустя 6 лет выпустила новый альбом

Американская певица Бейонсе выпустила новый альбом под названием Renaissanсe спустя 6 лет творческого затишья. Она также подтвердила факт утечки альбома в Сеть до выхода официального релиза.

"Итак, произошла утечка альбома, и вы все ждали верного времени релиза, так что вы все можете наслаждаться им вместе", – написала певица в одной из своих социальных сетей.

Отмечается, что на создание альбома у Бейонсе ушло около трех лет. В нем принимали участие рэперы Jay-Z и 070 Shake, диджей Skrillex и другие исполнители. Альбом состоит из 16 композиций. На обложке изображена полуобнаженная певица, сидящая верхом на светящейся лошади.

Ранее Бейонсе стала лидером по количеству номинаций на "Грэмми-2021". Она завоевала 28 статуэток в 9 категориях.

