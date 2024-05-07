Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня

Фото: Агентство "Москва"/ Василий Кузьмичёнок

Сильный ветер сохранится в столице до конца дня, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Горожан попросили быть внимательными на улице.

Самое холодное 7 мая за последние 25 лет зафиксировали в Москве. Минувшей ночью температура составляла от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса. Рекорд минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году. Тогда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.

Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за заморозков. Он будет действовать с 21:00 7 мая до 09:00 8 мая. Также в регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра.