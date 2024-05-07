Суд по возможной экстрадиции россиянина Чуркина на Украину начался в Аргентине

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В Аргентине начался суд, который рассмотрит вопрос возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Об этом РИА Новости рассказал адвокат подсудимого Кристиан Рубилар.

По его словам, во время судебного заседания сторона защиты Чуркина представит доказательства, включая статус беженца и подачу заявления на гражданство Аргентины. При этом адвокат не смог назвать срок, который может потребоваться для рассмотрения дела об экстрадиции россиянина.

Правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов.

Власти Украины обвиняют Чуркина в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы". Предприятие взяло кредит в госбанке под залог своего имущества, а мужчина же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

