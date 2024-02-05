Россиянин, ждущий суда в Аргентине по выдаче Киеву, подал прошение о политическом убежище

Фото: mvdmedia.ru

Защита россиянина Игоря Чуркина, ожидающего суда в Аргентине по экстрадиции на Украину, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщает РИА Новости.

По словам заведующей консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталии Пустоваловой, она находится в постоянном контакте с Чуркиным. По ее словам, Чуркина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении преступления.

Она также сообщила, что у россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы. Со своей стороны консульский отдел посольства России готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Аргентинская полиция задержала россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов. Ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.

Уже состоялось предварительное заседание суда, который освободил россиянина под подписку о невыезде из страны. В ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором примут решение о возможной экстрадиции Чуркина на Украину.

Власти Украины обвинили россиянина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине, в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы".

В 2022 году работники ГБР сообщили, что заочно подозревают Чуркина и его сообщника, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

"Львовские автобусные заводы" взяли кредит в государственном банке под залог своего имущества. Чуркин же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

В октябре прошлого года ГБР сообщало, что в 2005 году Чуркина избрали председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта", что позволило ему принимать решение об отчуждении объектов недвижимости.

В 2008 году он организовал отчуждение восьми объектов недвижимого имущества бывшего госпредприятия. Их новыми собственниками стали его коммерческие структуры. В 2016 году он реализовал подобную схему, организовав подлог судебного решения, которое стало основанием создания якобы законных условий для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу его группы предприятий. Сумма ущерба нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта" составляет более 367 миллионов гривен.

Имущество завода вернули государству. Мужчину же обвинили по двум статьям – подлог с целью использования официального документа, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, и завладение имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Санкции этих статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.