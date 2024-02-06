Вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину крайне мала – адвокат

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Вероятность экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину крайне мала, так как суд по данному вопросу приостановлен из-за поданного запроса на политическое убежище. Об этом заявил адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

"Запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока не будет твердое решение", – приводит его слова РИА Новости.

Адвокат напомнил, что зачастую процесс получения убежища достаточно долгий и может занимать годы. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, так как в стране родилась его дочь, что дает ему право на местный суд.

Рубилар также заявил, что ставит перед аргентинской стороной вопрос о том, что гражданин России не может быть подвержен на Украине справедливому суду. Он отмечает, что обвинения с украинской стороны очень туманны, совершенное россиянином преступление не является тяжелым, и по законам Аргентины он получил бы за него примерно год тюремного заключения.

"Маловероятно, что его экстрадируют", – резюмирует адвокат.

Аргентинская полиция задержала россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов. Ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.

Власти Украины обвиняют Чуркина в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы". Предприятие взяло кредит в госбанке под залог своего имущества, а мужчина же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.