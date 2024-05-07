Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Freedom House в РФ

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Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc (США). Об этом ведомство сообщило на сайте.

В публикации указано, что среди основных направлений работы организации – содействие установлению так называемой главенствующей роли Соединенных Штатов в мире. Также с начала спецоперации Freedom House активно участвует в продвижении политики недружественных стран по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации ВС РФ, отметили в Генпрокуратуре.

Также, по информации ведомства, организация призывает к всесторонней помощи Украине "для победы над Россией", конфискации "замороженных" активов РФ в пользу Украины, увеличению санкционного давления, а также к введению международных санкций в отношении третьих государств "за поддержку Москвы".

Кроме того, НПО Freedom House оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ-активистам (организация признана в России экстремистской и запрещена Минюстом РФ), осужденным за совершение террористических преступлений, заключили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что российский Минюст добавил польскую Fundacja Otwarty Dialog (Фонд "Открытый диалог") в реестр нежелательных организаций. Такое же решение приняла и Генпрокуратура РФ.