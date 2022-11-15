В "Гараже" опровергли слухи о закрытии музея

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Музее современного искусства "Гараж" опровергли слухи о том, что выставочная деятельность будет прекращена с 1 января будущего года. Об этом сообщает The Blueprint News в телеграм-канале.

Как заявила руководитель пресс-службы музея Саша Сербина, данная информация не является достоверной.

Музей, расположенный по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 32, приостановил выставочную деятельность 26 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине.

Информация о том, что музей якобы полностью приостановит свою работу с 1 января 2023 года, появилась в телеграм-каналах.

Ранее сообщалось, что на благотворительных мероприятиях, проведенных в рамках 10-й акции "Ночь искусств" в Москве, собрали 19 миллионов рублей, которые будут направлены на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что в этом году акция была посвящена русской культуре и проходила под девизом "Мы едины".



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