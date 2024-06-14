Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 13:15

Транспорт

Столичный каршеринговый автопарк достиг отметки 34 тыс автомобилей

Столичный каршеринговый автопарк достиг отметки 34 тыс автомобилей

Новая навигация появилась на станциях БКЛ к открытию Троицкой линии метро

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Благодаря востребованности арендных автомобилей среди москвичей, столичные операторы каршеринга увеличили общий автопарк более чем до 34 тысяч единиц, что делает его одним из крупнейших в мире.

С наступлением летнего сезона все больше горожан выбирают каршеринговые машины для поездок за город. Теперь это стало гораздо удобнее благодаря новым точкам завершения аренды транспортного средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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