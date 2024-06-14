14 июня, 13:15Транспорт
Столичный каршеринговый автопарк достиг отметки 34 тыс автомобилей
Благодаря востребованности арендных автомобилей среди москвичей, столичные операторы каршеринга увеличили общий автопарк более чем до 34 тысяч единиц, что делает его одним из крупнейших в мире.
С наступлением летнего сезона все больше горожан выбирают каршеринговые машины для поездок за город. Теперь это стало гораздо удобнее благодаря новым точкам завершения аренды транспортного средства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.