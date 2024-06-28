Роспотребнадзор потребовал приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

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Роспотребнадзор требует приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления из зала Люблинского суда Москвы, где идет процесс о приостановке деятельности сервиса.

По словам представителя надзорного ведомства, это необходимо в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.

В середине июня сервис доставки еды "Кухня на районе" временно остановил работу после обращений граждан в больницы Москвы с признаками ботулизма.

Аналогичные случаи заражения после употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", салата "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта" из "ВкусВилла" были выявлены у жителей Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один завозной случай зафиксирован в Санкт-Петербурге.

Позже один зараженный ботулизмом, 21-летний житель Костромы, скончался. Причиной смерти послужило то, что молодой человек не сразу обратился за медпомощью при первых признаках отравления.

В настоящее время из столичных больниц выписаны 177 человек, пострадавших от ботулизма.

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

