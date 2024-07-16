Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд признал законным арест генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в сообщении.

В июне столичный суд постановил заключить под стражу Уразова до 19 августа 2024 года. По данным следствия, гендиректор WorldSkills Russia совместно с сотрудниками компании сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд. Они делали это с целью получения прибыли обманным путем, уточнили в следствии.

Также арестован руководитель аппарата WorldSkills Russia Данир Мухаметзянов. Обоим мужчинам вменяется четвертая часть уголовной статьи "Мошенничество", им грозит до десяти лет лишения свободы.