Суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд принял решение о продлении срока ареста блогеру Елене Блиновской до 19 августа.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение.

Вместе с тем адвокат Блиновской Наталия Сальникова подчеркнула в беседе с ТАСС, что она может избежать уголовного преследования, если успеет полностью погасить свой долг до суда.

Блиновская и ее супруг Алексей фигурируют в деле о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму в размере более 700 миллионов рублей. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в последней редакции.

В июне супруга Блиновской объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. При этом данное дело вынесли в отдельное производство, так как он находится в зоне СВО.

Блиновская внесла в общей сложности уже 230 286 500 рублей в качестве погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму задолженности до 677 665 000 рублей. Юрист Иван Морозов подчеркнул, что в эту сумму не входят пени и штрафы. Вместе с ними размер долга может превышать 1 миллиард рублей.

Между тем адвокат блогера Булат Солтаханов заявил, что срок давности по вменяемой Блиновской статье истек 15 июля. В связи с этим он заявил, что его подзащитную должны освободить от уголовной ответственности.