Свидетельница по делу блогера Блиновской устроилась работать в школу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской Татьяна Остапишина, которая являлась ранее куратором ее марафонов, трудоустроилась в школу в качестве психолога. Об этом сообщает РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.

Женщина также рассказала, что в качестве куратора марафонов Блиновской должна была проверять задания участников и поддерживать их. Затем, по словам Остапишиной, она стала контролировать остальных наставников, зарабатывая на этом около 200 тысяч рублей в месяц.

Спустя время руководитель марафонов и подруга блогера Лилия Орленко потребовала от Остапишиной оформить ИП, чтобы туда поступали средства от продажи марафонов.

Ранее Орленко, давшая свидетельские показания в рамках рассмотрения уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег, рассказала, что ее зарплата росла в зависимости от финансового роста компании Блиновской. Сначала свидетель получала 200 тысяч рублей, но потом эта сумма выросла до 4 миллионов рублей в месяц.

Также она сообщила, что ежемесячные расходы основной компании Блиновской составляли от 5 до 18 миллионов рублей. В эту сумму входили гонорары блогерам, хозяйственные расходы, аренда помещений и зарплата сотрудникам. Кроме того, блогер планировала вывести за рубеж все гонорары за свои тренинги, уточнила Орленко.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

