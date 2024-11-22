ФНС ликвидировала ИП Блиновской после ее банкротства

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла юридическое лицо блогера Елены Блиновской после признания ее банкротом. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает РИА Новости.

ИП Блиновской прекратило свою деятельность 15 ноября. В документах основной деятельностью указано допобразование детей и взрослых, а среди дополнительной – оптовая торговля универсальными товарами, в том числе кофе, чаем, рыбой, ракообразными и фармацевтической продукцией. Кроме того, фигурируют выпуск книг, компьютерных игр, выдача займов, аренда транспорта, в том числе самолетов и многое другое.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

