Фото: 123RF/valio84sl

Французский политик Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Украине после новых требований о многомиллиардной помощи, сообщает МК со ссылкой на публикацию политического деятеля в соцсети X.

Ранее в издании Euractiv появилась статья о том, что украинские власти хотят получить не менее 120 миллиардов долларов в 2026 году. Кроме того, такая же сумма понадобится на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в случае завершения конфликта.

"Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" – написал Филиппо на своей странице.

Как указал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Европа мешает урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что никто не хочет понять суть кризиса, в том числе европейские страны, которые не обращают внимания на его первопричины.

При этом СМИ писали, что ограниченность ресурсов стран Евросоюза осложняет долгосрочную поддержку Украины. С февраля 2022 года ЕС предоставил стране помощь почти на 160 миллиардов евро.