Алена Апина попала в черный список Минкульта Украины

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская певица Алена Апина попала в черный список деятелей культуры, сформированный министерством культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что, кроме Апиной, список пополнила и артистка Юлия Глебова.

"14 января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список", – сказано в сообщении министерства.

В декабре прошлого года в черный список был внесен актер Алексей Гуськов. В настоящее время в списке значатся 159 человек, среди которых Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и другие.

Впервые украинские власти обнародовали черный список в 2015 году.

