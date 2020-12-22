Актер Гуськов попал в черный список Минкульта Украины

Фото: кадр из фильма "Мата Хари", режиссеры – Дени Берри, Юлиус Берг, Ольга Ряшина

Российского актера Алексея Гуськова внесли в черный список министерства культуры Украины, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В украинском Минкульте сообщили, что к ним поступило письмо от СБУ о включении в данный список ряда лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В этот список попал в том числе и актер Алексей Гуськов.

В марте прошлого года в черный список была внесена телеведущая Екатерина Варнава. Ей запрещено посещать Украину в течение пяти лет.

Впервые украинские власти обнародовали черный список в 2015 году. В него внесены деятели культуры, в том числе из России. В частности, в список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие.

