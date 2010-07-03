Украина внесла в "черный список" звезду Comedy Woman

Участница российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава внесена в "черный список" деятелей культуры, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принял минкульт Украины.

Варнава внесена в список 21 марта текущего года. Ей запрещено посещать Украину в течение пяти лет, уточняет ТАСС.

Впервые украинские власти обнародовали "черный список" в 2015 году. В него внесены деятели культуры, в том числе из России. В частности, в список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иосиф Кобзон и многие другие.

20 марта Украина ввела дополнительные персональные санкции против России. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко. Санкции затронут российские компании, политиков, бизнесменов и сотрудников силовых структур.

Отношения России и Украины ухудшились из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Киев не признает результаты референдума и считает полуостров своей территорией. Кроме того, украинские власти утверждают, что Россия является стороной конфликта в Донбассе.

