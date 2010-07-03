Эксперт ответил на слова Порошенко о вине России в проблемах метро Киева

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Президент Украины Петр Порошенко пытается переложить ответственность на Россию за то, что сам не сделал. С таким заявлением в беседе с RT выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова украинского политика о вине РФ в торможении планов развития Киевского метрополитена.

Ранее Порошенко заявил, что киевская подземка останавливала работу лишь один раз – с 18 по 20 февраля 2014 года во время обострение ситуации на Майдане Незалежности. По словам президента Украины, тогда началась "российская агрессия", которая привела к торможению развития столичного метро.

"При чем здесь Россия, мне непонятно, и я думаю, что Порошенко, как обычно, пытается навалить на Россию то, что он не сделал сам. Пытается сказать, что Россия виновата в том, что он сделал, и в том, что он не сделал, но Россия ему не обязана", – указал Брутер.

Он подчеркнул, что Киевом, мэром которого является Виталий Кличко, фактически никто не занимается, и его инфраструктура находится в том же состоянии, что и пять лет назад.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что Порошенко использует Россию и Владимира Путина в своих пиар-акциях при любом удобном случае. По его мнению, это объясняется грядущими в стране президентскими выборами.

Выборы президента Украины пройдут 21 марта 2019 года. Согласно последнему соцопросу, лидирует в предвыборной гонке шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% избирателей.

Далее следуют действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%) и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11.1%). За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 7%.

