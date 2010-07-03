Эксперт ответил на слова Порошенко о вине России в проблемах метро Киева

Президент Украины Петр Порошенко пытается переложить ответственность на Россию за то, что сам не сделал. С таким заявлением в беседе с RT выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова украинского политика о вине РФ в торможении планов развития Киевского метрополитена.
Ранее Порошенко заявил, что киевская подземка останавливала работу лишь один раз – с 18 по 20 февраля 2014 года во время обострение ситуации на Майдане Незалежности. По словам президента Украины, тогда началась "российская агрессия", которая привела к торможению развития столичного метро.
"При чем здесь Россия, мне непонятно, и я думаю, что Порошенко, как обычно, пытается навалить на Россию то, что он не сделал сам. Пытается сказать, что Россия виновата в том, что он сделал, и в том, что он не сделал, но Россия ему не обязана", – указал Брутер.
Он подчеркнул, что Киевом, мэром которого является Виталий Кличко, фактически никто не занимается, и его инфраструктура находится в том же состоянии, что и пять лет назад.
В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что Порошенко использует Россию и Владимира Путина в своих пиар-акциях при любом удобном случае. По его мнению, это объясняется грядущими в стране президентскими выборами.
Выборы президента Украины пройдут 21 марта 2019 года. Согласно последнему соцопросу, лидирует в предвыборной гонке шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% избирателей.
Далее следуют действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%) и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11.1%). За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 7%.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.