Эксперт объяснил популярность Зеленского у избирателей Украины

Популярность представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского среди украинских избирателей объясняется тем, что другие кандидаты себя дискредитировали предыдущей деятельностью. Такую точку зрения в беседе с RT высказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
Он отметил, что кандидаты теряют голоса, и они переходят Зеленскому. Более того, многие граждане Украины до сих пор не определились с выбором.
"Победа Зеленского пока не очевидна. Кроме того, могут быть какие-то вбросы. Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском еще много чего услышим", – указал Почта.
По мнению эксперта, его популярность объясняется и нерадикальными взглядами. Почта отметил, что избирателей пугает "воинственность" Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Он также подчеркнул, что граждане Украины понимают, что от руководства Украины зависит не очень многое, поскольку страна "сидит на кредитной игле МВФ".
В свою очередь, украинский политолог Елена Дяченко заявила, что Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки. Она подчеркнула, что теперь перед командой шоумена стоят две задачи. Во-первых, они должны "привести" своих избирателей на участки, а во-вторых, защитить свои голоса, передает РИА Новости.
Ранее всеукраинская общественная организация "Передовые правовые инициативы" провела опрос, согласно которому за Зеленского готовы проголосовать 34% избирателей. Кандидат от партии "Слуга народа" имеет хорошие шансы на выход во второй тур.
На втором рейтинге расположился действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), на третьем – Юлия Тимошенко (12,9%). За основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 11,1%. Остальные кандидаты набрали менее 7%.
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