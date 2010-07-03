Порошенко уличили в неадекватности

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Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он "не станет варить кашу" с руководством России, указывает на его неадекватность. Такую точку зрения в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

"Порошенко пытается каким-либо образом задействовать президента России в своих пиар-акциях. Даже в ходе своих предвыборных туров обращается не к украинцам, а к российскому лидеру", – подчеркнул эксперт.

Он указал, что за пять лет президентства Порошенко добился лишь самообогащения и обогащения своих креатур во власти и бизнес-партнеров. По мнению Мезюхо, он запомнится народу Украины "как обманщик и предприниматель нечестной руки".

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма заявил, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу". Он добавил, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом после того, как в стране восторжествует здравый смысл.

На слова российского президента отреагировал Петр Порошенко. "Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", – заявил украинский политик.

