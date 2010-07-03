Порошенко не станет "варить кашу" с руководством России

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Петр Порошенко заявил, что не будет "варить кашу" с руководством России, и выступил за усиление санкционного давления на Москву, сообщает ТАСС.

Порошенко подчеркнул, что его администрация мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что президент России на встрече с представителями общественности Крыма сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу".

Путин заявил, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом после того, как на Украине восторжествует здравый смысл и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей.

Российский лидер подчеркнул, что народы России и Украины никогда не ссорились и на данный момент в ссоре не находятся.