Кремль надеется на избрание на Украине "президента мира"

Россия рассчитывает, что граждане Украины новым президентом изберут политика, нацеленного на выстраивание мира со всеми странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине <...> тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира", – указал Песков.
Он добавил, что при нынешнем президенте страны (Петре Порошенко. – Прим. ред.) улучшения российско-украинских отношений ожидать не стоит.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма заявил, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу". Он добавил, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом после того, как в стране восторжествует здравый смысл. В свою очередь, Порошенко заявил, что "не собирается ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать" с руководством России.
Выборы президента Украины пройдут 21 марта 2019 года. Согласно последнему соцопросу, лидирует в предвыборной гонке шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% избирателей.
Далее следуют действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%) и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11.1%). За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 7%.
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