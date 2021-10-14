Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин наградил телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе говорится, что телеведущий удостоен ордена "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу".

Масляков в 2016 году уже был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, ранее он также получил эту награду III степени и IV. Теперь он стал полным кавалером ордена.

В сентябре Путин подписал указ о вручении госнаград артистам театра Вахтангова. Речь идет о Юлии Рутберг, Марии Ароновой и Владимире Вдовиченкове. В документе указано, что артисты награждены за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.