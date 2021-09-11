Путин подписал указ о вручении госнаград артистам театра Вахтангова

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова удостоены государственных наград. Указ о награждении подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовой информации.

Речь идет о Юлии Рутберг, Марии Ароновой и Владимире Вдовиченкове. В документе указано, что артисты награждены за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена Дружбы удостоились Аронова и Рутберг, а Вдовиченков награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени.

Кроме того, Орденом Дружбы награждены Григорий Антипенко и Максим Суханов, а медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени – Александр Олешко.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами спортсменов, которые отличились на Паралимпиаде в Токио.