Путин подписал указ о вручении госнаград российским паралимпийцам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Указ о награждении государственными наградами спортсменов, которые отличились на Паралимпиаде в Токио подписал Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Из указа следует, что нагары будут вручаться за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Также известно, что спортсмены удостоятся орденов Почета, Дружбы, а также медалей орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Ранее на Красной площади состоялась церемония чествования российских паралимпийцев. В начале торжества обладательница золота Паралимпиады в соревнованиях по плаванию Валерия Шабалина подняла российский триколор. После этого прозвучал гимн России.