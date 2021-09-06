Церемония чествования российских паралимпийцев состоялась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На Красной площади состоялась церемония чествования российских паралимпийцев.

В начале торжества обладательница золота Паралимпиады в соревнованиях по плаванию Валерия Шабалина подняла российский триколор. После этого прозвучал гимн России.

"Готовились долгие девять лет, было непросто делать это в период жестких ограничений. Вы показали, что вы герои, мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для всех нас, примером того, что никогда нельзя сдаваться", – заявил со сцены глава Минспорта Олег Матыцин.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил заслуживающие безмерного уважения жизнелюбие и силу духа российских паралимпийцев.

"Впервые ребят так встречают, впервые было столько трансляций по телевидению. Эмоции от такой встречи и от такого внимания", – поделилась впечатлениями 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Ранее в министерстве спорта признали успешным выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио. Глава ведомства Олег Матыцин отметил, что спортсмены выступали после перерыва, который длился с Паралимпиады 2012 года в Лондоне, на фоне колоссального эмоционального напряжения, и сумели добиться отличных результатов.

Паралимпиада в Токио завершилась 5 сентября. Российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняли четвертое место.