Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15:37

Церемония чествования российских паралимпийцев состоялась в Москве

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На Красной площади состоялась церемония чествования российских паралимпийцев.

В начале торжества обладательница золота Паралимпиады в соревнованиях по плаванию Валерия Шабалина подняла российский триколор. После этого прозвучал гимн России.

"Готовились долгие девять лет, было непросто делать это в период жестких ограничений. Вы показали, что вы герои, мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для всех нас, примером того, что никогда нельзя сдаваться", – заявил со сцены глава Минспорта Олег Матыцин.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил заслуживающие безмерного уважения жизнелюбие и силу духа российских паралимпийцев.

"Впервые ребят так встречают, впервые было столько трансляций по телевидению. Эмоции от такой встречи и от такого внимания", – поделилась впечатлениями 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Ранее в министерстве спорта признали успешным выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио. Глава ведомства Олег Матыцин отметил, что спортсмены выступали после перерыва, который длился с Паралимпиады 2012 года в Лондоне, на фоне колоссального эмоционального напряжения, и сумели добиться отличных результатов.

Паралимпиада в Токио завершилась 5 сентября. Российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняли четвертое место.

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать