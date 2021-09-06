Гимн РФ прозвучал для российских паралимпийцев на Красной площади

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Российские паралимпийцы начали принимать поздравления на Красной площади. На Родине спортсменов встретили представители различных спортивных федераций, родные и близкие.
В честь атлетов прозвучал гимн РФ, а также был поднят флаг России. Эта честь досталась пловчихе Валерии Шабалиной.
Музыканты и деятели культуры подготовили для победителей и призеров Паралимпиады праздничную программу.
На Паралимпийских играх в Токио, которые завершились 5 сентября, россияне завоевали 118 медалей, из которых 36 золотых наград, 33 серебряные и 49 бронзовых. Таким образом, команда ПКР заняла четвертое место в общем медальном зачете.
Глава Минспорта РФ Олег Матицын назвал выступление российских спортсменов успешным, отметив, что соревнования проходили на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения состязаний.
Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр
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