Гимн РФ прозвучал для российских паралимпийцев на Красной площади

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Российские паралимпийцы начали принимать поздравления на Красной площади. На Родине спортсменов встретили представители различных спортивных федераций, родные и близкие.

В честь атлетов прозвучал гимн РФ, а также был поднят флаг России. Эта честь досталась пловчихе Валерии Шабалиной.

Музыканты и деятели культуры подготовили для победителей и призеров Паралимпиады праздничную программу.

На Паралимпийских играх в Токио, которые завершились 5 сентября, россияне завоевали 118 медалей, из которых 36 золотых наград, 33 серебряные и 49 бронзовых. Таким образом, команда ПКР заняла четвертое место в общем медальном зачете.

Глава Минспорта РФ Олег Матицын назвал выступление российских спортсменов успешным, отметив, что соревнования проходили на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения состязаний.

