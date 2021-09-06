Путин направил приветствие участникам "Президентских спортивных игр"

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Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры", которые пройдут в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Отрадно, что школьное спортивное движение развивается, обогащается новыми идеями и инициативами. Все больше ребят приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей", – говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что мероприятие принесет школьникам яркие победы, интересные знакомства, дружеское общение и добрые впечатления от пребывания в Краснодарском крае.

Спортивные игры пройдут на территории Краснодарского края в детском центре "Смена" с 6 по 26 сентября. В них примут участие 960 школьников. Они будут соревноваться в легкой атлетике, легкоатлетической эстафете и творческом конкурсе.

Ранее Владимир Путин поздравил российского спортсмена Дмитрия Сафронова, который завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, одержав победу в беге на 200 метров.

