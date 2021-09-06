Минспорт признал успешным выступление российских паралимпийцев в Токио

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минспорт признал успешным выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио, заявил глава ведомства Олег Матыцин. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно же, оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям завоевано 118 медалей, что является абсолютным рекордом", – сказал Матыцин.

Он отметил, что спортсмены выступали после перерыва, который длился с Паралимпиады 2012 года в Лондоне.

"Все сборные выступали <...> на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения. Поэтому абсолютно успешное выступление", – добавил министр.

Паралимпиада в Токио завершилась 5 сентября. Российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняла четвертое место.