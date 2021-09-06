Российских паралимпийцев торжественно встретят на Красной площади

Российских паралимпийцев, выступавших на Играх в Токио, торжественно встретят на Красной площади.

Из аэропорта Шереметьево спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их будут ждать представители различных спортивных федераций, родные и близкие атлетов, известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады поднимут российский флаг, и прозвучит гимн страны.

Паралимпиада в Токио завершилась. В итоговом медальном зачете команда ПКР осталась на четвертом месте. Всего в копилке наших спортсменов 118 наград. Из них 36 – золотых. Выиграла Паралимпиаду сборная Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.