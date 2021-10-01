Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою РФ Мерзликину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении Герою России Андрею Мерзликину звания генерал-лейтенанта. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Мерзликину Андрею Викторовичу", – говорится в тексте.

Звание Героя РФ было присвоено Мерзликину в 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. В 2014 году он получил звание генерал-майора. Также Мерзликин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, погибшему в ходе учений, звания Героя России посмертно. В документе отмечается, что генерал армии проявил героизм, мужество и отвагу при исполнении служебного долга.