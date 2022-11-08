Александр Масляков вернулся к роли ведущего КВН

Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

Российский деятель искусств Александр Масляков вернулся в кресло ведущего Клуба веселых и находчивых, сообщает ТАСС.

"Ведущий – Александр Васильевич Масляков", – говорится в сообщении.

12 ноября команды примут участие в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. На мероприятии свои навыки продемонстрируют "Доктор Хаусс" из Могилева, "Столик" (Чулым), "Росы" (Нижний Новгород), "Иван Иванов", "РЭУ имени Плеханова" (Москва), "Зеленый чемодан" (Гурьевск) и "Северяне" (Нягань).

Кресла жюри займут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.

В начале февраля Масляков рассказал о заражении COVID-19, из-за чего он пропустит первые игры нового сезона. Но он подчеркивал, что проводить игры будут близкие к передаче люди и известные участники КВН.

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