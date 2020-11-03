В пресс-службе КВН прокомментировали ликвидацию компании "КВН-ВЛ"

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В пресс-службе КВН сообщили, что ликвидация компании "КВН-ВЛ" не повлияет на дальнейшую деятельность клуба, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали о закрытии "КВН-ВЛ", принадлежащей компании "АМИК". Она организовывала выступления Высшей лиги в России и зарабатывала с авторских отчислений от показов. В пресс-службе КВН прокомментировали, что проводится обычная процедура ликвидации юридического лица.

"В период пандемии, когда действовал запрет на проведение массовых мероприятий, нам пришлось, как и всем, перенести съемки, но сейчас мы вернулись к нашему обычному графику, сегодня началась подготовка к Кубку мэра Москвы", – говорится в сообщении.

Также ведущий КВН Александр Масляков опроверг слухи о закрытии программы. По его словам, проект живет и продолжит выходить в эфир.

"У нас пройдет большой фестиваль, и два полуфинала еще сняты. Так что просто кто-то выдает желаемое за действительное", – рассказал он "Вечерней Москве".

В сентябре суд подтвердил права Маслякова на товарный знак The international union КВН. Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков.

Ранее "Группа 7" получила права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых" 1965 года и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году. Права на литературные произведения компании в 2017 году передала вдова одного из соавторов Сергея Муратова.