Масляков запретил использовать аббревиатуру "КВН" в фильме о клубе

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Александр Масляков-младший запретил использовать в фильме, посвященном истории "Клуба веселых и находчивых", аббревиатуру "КВН". Об этом в соцсети написал режиссер картины Виталий Манский.

"Мир прекраснее и многообразней. На сцену выходит КВН в лице владельца прав Александра Маслякова и запрещает показывать фильм "КВН. История рождения", в котором Маслякова почти нет", – заявил кинодеятель.

По словам Манского фильм получит новое название – "История рождения". Билеты в кассах", сообщают "Дни.ру".

Прообразом "КВН" является передача "Вечер веселых вопросов", организованная журналистом Сергеем Муратовым. В программе, выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих. Ведущим передачи был Альберт Аксельрод, на смену которому и пришел Александр Масляков.

Ранее Масляков-старший покинул пост директора ГУП "ММЦ "Планета КВН". В пресс-службе КВН пояснили, что решение Масляков принял по своей инициативе, и оно не связано с проверками прокуратуры.

Как полагает Transparency International, Масляков, являясь руководителем ГУП "ММЦ "Планета КВН", якобы передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".

Несмотря на увольнение Александр Масляков останется ведущим КВН.