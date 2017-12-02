Александр Масляков продолжит вести Высшую лигу КВН

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Уволившийся с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" Александр Масляков останется ведущим КВН.

"Друзья! Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП", – сообщается на странице "Международного союза КВН" во "ВКонтакте".

Накануне стало известно о том, что глава международного союза КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП "ММЦ "Планета КВН". Как пояснили в пресс-службе КВН, решение Масляков принял по своей инициативе, и оно не связано с проверками прокуратуры.

Ранее Transparency International сообщало, что Масляков, являясь руководителем ГУП "ММЦ "Планета КВН", якобы передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".

В мае Transparency International обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. В прокуратуре ответили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.