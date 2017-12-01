В КВН объяснили причины увольнения Александра Маслякова

Увольнение главы международного союза КВН Александра Маслякова с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" не связано с проверками прокуратуры. Решение покинуть занимаемую должность он принял по своей инициативе, сообщили в пресс-службе КВН РИА Новости.

Отмечается, что Масляков решил уволиться еще в начале 2017 года "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства". Однако в дальнейшем процесс затянулся, в том числе из-за "некоторых бюрократических моментов".

В пресс-службе подчеркнули, что увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона.

Ранее Transparency International сообщало о возникшем конфликте интересов в ГУП "ММЦ "Планета КВН". Якобы Масляков, являясь руководителем предприятия, передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".

В мае Transparency International обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. В прокуратуре ответили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Затем организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генпрокуратуре, после чего Маслякова уволили с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.