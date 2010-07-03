Права на КВН. Отсудят ли бренд у компании Александра Маслякова?

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Генеральный директор ООО "Группа 7" Дмитрий Иванов прокомментировал иск, который его компания подала к Роспатенту в ходе оспаривания прав владельца ООО "ТОО АМИК" Александра Маслякова на товарный знак КВН, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он отметил, что уважение к авторскому праву должно сохраняться.
"Что касается судов: мы считаем, что выиграем, оппоненты видят свою правду. В суд предоставлены все документы – пусть будет вынесено законное обоснованное решение", – сказал Иванов.
Он напомнил, что КВН придумал не Александр Масляков.
"Это Елена Гальперина – человек, которая на советском еще телевидении запускала КВН как первый развлекательный проект, именно она взяла на себя всю ответственность за выход этого чуда в эфир; это Андрей Меньшиков, который осуществил перезапуск проекта в 1986 году", – подчеркнул Иванов.
Масляков, как считает "Группа 7", завладел торговой маркой без оснований.
Как сообщает "Вечерняя Москва", патентный поверенный РФ, руководитель авторского агентства "Артпатент" Григорий Бусарев выразил мнение, что попытки отсудить у Маслякова право на бренд КВН бесперспективными.
"Права распространяются на сценарии, тексты, какие-то литературные и музыкальные произведения. И даже если создателем проекта изначально являлся кто-то другой, притязания на авторство здесь мало доказуемы", – сказал Бусарев.
По его словам, если говорить о притязании на бренд или товарный знак, то здесь приоритет у того, кто первым подал заявку и получил права.
Как стало известно ранее, признание товарного знака КВН за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, намерены оспорить в суде.
Истцом выступает ООО "Группа 7". Компания заявляет, что аббревиатура КВН объединяет ряд книг и сценариев игры, соавторами которых были Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.
Предполагается, что иск рассмотрят 19 августа.
"Клуб веселых и находчивых" выходит в эфир с ноября 1961 года. Масляков стал ведущим программы в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается ТТО "АМИК".
Режиссер Виталий Манский ранее рассказал, что Александр Масляков-младший запретил использовать в фильме, посвященном истории клуба, аббревиатуру "КВН".
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