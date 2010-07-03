КВН могут через суд отобрать у Маслякова

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Признание товарного знака КВН за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, намерены оспорить в суде.

Как свидетельствуют данные картотеки суда по интеллектуальным правам, соответствующий иск от ООО "Группа 7" будет рассмотрен 19 августа.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одного из основателей КВН Сергея Муратова, следует из определения суда.

"Клуб веселых и находчивых" выходит в эфир с ноября 1961 года. Масляков стал ведущим программы в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается ТТО "АМИК".

Режиссер Виталий Манский ранее рассказал, что Александр Масляков-младший запретил использовать в фильме, посвященном истории клуба, аббревиатуру "КВН".