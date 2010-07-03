Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак "КВН"

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За компанией Александра Маслякова "АМИК" сохранены права на товарный знак "The international union КВН". Такое решение принял суд по интеллектуальным правам, пишет РИА Новости.

Уточняется, что всего компания "Группа 7" подавала три иска, еще в двух оспариваются общеизвестный бренд "КВН" и товарный знак "Планета КВН".

Ранее "Группа 7" получила права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых" 1965 года и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году. Права на литературные произведения компании в 2017 году передала вдова одного из соавторов Сергея Муратова.

По мнению истца, популярность обозначения "КВН" не связана с деятельностью "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов книги и первых сценариев. В "АМИК" же заявляют, что известность бренду принесла не книга, а телепередачи, создаваемые Масляковым.

Ранее режиссер-документалист Виталий Манский рассказал, что Александр Масляков-младший запретил использовать в фильме, посвященном истории клуба, аббревиатуру "КВН".