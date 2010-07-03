Верховный суд поддержал женщину, уволенную за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу столичного НИИ, которая не пришла на работу из-за сильного снегопада и была в результате уволена, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 3 февраля 2018 года. На выходные женщина отправилась на машине в подмосковную деревню Фелисово, чтобы навестить родителей. Начался сильный снегопад, в итоге сотрудница НИИ не смогла выехать обратно и пропустила рабочий день, заранее предупредив руководителя. Вскоре ее уволили за прогул.
С данным решением прежде согласились Тимирязевский суд и Мосгорсуд, но ВС РФ посчитал, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения.
Как указала коллегия по гражданским делам, в маленькой деревне въезд и выезд осуществляется только по одной дороге, общественный транспорт вовсе не ходит, а до ближайшей станции – 10 километров пути. Трактор же в тот день не чистил снег из-за брошенной на дороге машины. Также было принято во внимание, что глава Минтурда Максим Топилин выступил с заявлением для работающих россиян о возможности опоздания на работу из-за непогоды.
В итоге решение районного суда, признавшего увольнение законным, было отменено. Вопрос направлен на новое рассмотрение.
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