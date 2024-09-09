09 сентября, 12:40Культура
Москвичи в память о Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Жители Москвы в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН" на Шереметьевской улице.
Маслякова, который был ведущим КВН с 1964 года, не стало 8 сентября, в последнее время он тяжело болел. Он умер в возрасте 82 лет. Ожидается, что ведущего телепрограммы похоронят на Новодевичьем кладбище.
Позднее свои соболезнования семье Маслякова выразил Владимир Путин. Он подчеркнул, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.
Москвичи в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"