Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:40

Культура

Москвичи в память о Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Жители Москвы в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН" на Шереметьевской улице.

Маслякова, который был ведущим КВН с 1964 года, не стало 8 сентября, в последнее время он тяжело болел. Он умер в возрасте 82 лет. Ожидается, что ведущего телепрограммы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Позднее свои соболезнования семье Маслякова выразил Владимир Путин. Он подчеркнул, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Москвичи в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"

Читайте также


утратыкультура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика