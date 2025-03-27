Прокуратура проверит новости о "терапии пушистиками" в московском ТЦ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Прокуратура Москвы начала проверку после новостей о "терапии пушистиками" в ТЦ "РИО" Дмитровка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснила ранее Москва 24, так называемая терапия пушистиками в торговом центре вызвала волну возмущений и негатива у посетителей. По словам очевидцев, в игровой зоне дети и взрослые весь день играют с щенками мальтипу. При этом на собак нет соответствующих документов, отсутствует информация о прививках.



Многие очевидцы также отметили санитарные условия – собаки пахнут мочой и фекалиями, а дети контактируют с их испражнениями. Также в свободном доступе нет воды.

В свою очередь, в самом ТЦ уверяют, что в игровой комнате работает профессиональный кинолог, а у собак есть график отдыха. Кроме того, администрация готова предоставить необходимые документы всем неравнодушным.

"Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – отметили в прокуратуре.

В феврале 2025 года столичная прокуратура также выявила многочисленные нарушения в антикафе с мини-пигами на проспекте Мира. Индивидуальный предприниматель содержал в небольшом подвальном помещении одновременно 8 животных.

Среди выявленных нарушений прокуроры обратили внимание на несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также нарушение санитарно-эпидемиологических требований к использованию помещений и прав потребителей.