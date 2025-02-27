Столичный Депприроды заявил об улучшении состояния спасенной от продажи львицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Состояние трехмесячной львицы, которую пытались продать в Москве, улучшилось. Она уже освоилась в Центре реабилитации диких животных, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Специалисты подобрали правильный рацион подопечному, вылечили его раны и добились активного набора веса", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники Депприроды с первого дня обрабатывали поверхностные раны у животного, обнаруженные на момент изъятия. К сегодняшнему дню они практически затянулись.

Кроме того, в норму пришли поведенческие и психологические показатели. Детеныш уже проявляет доверие к людям, не демонстрирует агрессии и охотно идет на контакт. Вместе с тем специалисты фиксируют улучшение физического состояния львицы.

В настоящее время главной задачей специалисты поставили профилактику рахита и обеспечение полноценного развития молодой хищницы.

"Они продолжат внимательно следить за состоянием львенка и поддерживать условия для его здорового будущего", – заключили в ведомстве.

Об инциденте с продажей животного за 260 тысяч рублей стало известно 7 февраля. Объявление обнаружили неравнодушные граждане и сообщили об этом в надзорное ведомство. Правоохранители решили инсценировать покупку хищника, и в результате детеныш льва был изъят. При этом продавец не показал никаких документов, которые подтверждали бы законность владения животным.

Львицу передали в центр передержки диких животных, а правоохранители организовали работы по выяснению, каким образом животное было куплено и перевезено в столицу, а также по установке качества условий его содержания.

Позже СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животным. Эксперты диагностировали у львицы неправильное развитие из-за ненадлежащих условий содержания, а также обезвоживание, истощение, множественные кожные поражения и значительное отставание в росте.

